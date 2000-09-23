» » ЧП в Киеве: дотла сгорел автомобиль
Раздел: Происшествия  
0

ЧП в Киеве: дотла сгорел автомобиль

ЧП в Киеве: дотла сгорел автомобильГорел Volksvagen Transporter.

В ночь на 29 сентября в Киеве по адресу Харьковское шоссе, 174б произошел пожар.

Вызов на линию 101 поступил около 04:20, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Прибывшие на место пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Однако огонь полностью уничтожил автомобиль.

Читайте также: В Киеве посреди трассы дотла сгорел автомобиль

Хозяин машины заявляет, что это был поджог, но предварительная причина возгорания - короткое замыкание. Подробности происшествия установит следствие. К счастью, обошлось без пострадавших. На месте работали пожарные и следственно-оперативная группа.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: ЧП, Киев

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 09:52 » Автор: Ирина Шевченко
     563
     0

Похожие новости по теме

В Киеве ночью сгорел автомобиль В Киеве ночью сгорел автомобиль

Причину возгорания устанавливают.

В Киеве ночью сгорел автомобиль В Киеве ночью сгорел автомобиль

Горел автомобиль KIA.

В Киеве посреди трассы дотла сгорел автомобиль В Киеве посреди трассы дотла сгорел автомобиль

Огонь полностью охватил автомобиль.

В Киеве дотла сгорел частный дом В Киеве дотла сгорел частный дом

Остались только бетонные стены.

В Киеве дотла сгорел автомобиль В Киеве дотла сгорел автомобиль

Инцидент произошел на проспекте Лобановского.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх