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Раздел: Происшествия  
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У Запорожья пьяный ревнивец зарезал знакомого

У Запорожья пьяный ревнивец зарезал знакомогоПодозреваемому избрали мера пресечения в виде ареста, сроком на 60 суток.

В пгт Черниговка полицейские задержали и арестовали злоумышленника, который подозревается в умышленном убийстве мужчины на почве ревности.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на inform.zp.

26 сентября в доме на улице Украинской полицейские обнаружили труп жителя села Верхний Токмак 1983. Впоследствии было установлено, что мужчина умер в результате ножевого ранения.

Происшествие случилось ночью 25 сентября ранее судимый житель Черниговки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приревновал к знакомому свою сожительницу. В результате конфликта хозяин нанес ножевое ранение потерпевшему. Вскоре после ранения мужчина умер.

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В настоящее время фигуранту сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), и избрали мера пресечения в виде ареста, сроком на 60 суток.
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 Теги: убийство, Запорожская область

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Сегодня, 10:20 » Автор: Ирина Шевченко
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