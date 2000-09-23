Раздел: Происшествия
У Запорожья пьяный ревнивец зарезал знакомого
Подозреваемому избрали мера пресечения в виде ареста, сроком на 60 суток.
В пгт Черниговка полицейские задержали и арестовали злоумышленника, который подозревается в умышленном убийстве мужчины на почве ревности.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на inform.zp.
26 сентября в доме на улице Украинской полицейские обнаружили труп жителя села Верхний Токмак 1983. Впоследствии было установлено, что мужчина умер в результате ножевого ранения.
Происшествие случилось ночью 25 сентября ранее судимый житель Черниговки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приревновал к знакомому свою сожительницу. В результате конфликта хозяин нанес ножевое ранение потерпевшему. Вскоре после ранения мужчина умер.
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В настоящее время фигуранту сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), и избрали мера пресечения в виде ареста, сроком на 60 суток.
В пгт Черниговка полицейские задержали и арестовали злоумышленника, который подозревается в умышленном убийстве мужчины на почве ревности.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на inform.zp.
26 сентября в доме на улице Украинской полицейские обнаружили труп жителя села Верхний Токмак 1983. Впоследствии было установлено, что мужчина умер в результате ножевого ранения.
Происшествие случилось ночью 25 сентября ранее судимый житель Черниговки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приревновал к знакомому свою сожительницу. В результате конфликта хозяин нанес ножевое ранение потерпевшему. Вскоре после ранения мужчина умер.
Читайте также: В Киеве мужчина зарезал знакомого в гараже
В настоящее время фигуранту сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), и избрали мера пресечения в виде ареста, сроком на 60 суток.
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