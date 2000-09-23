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Раздел: Происшествия  
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В Киеве автомобиль сбил пешехода-нарушителя

В Киеве автомобиль сбил пешехода-нарушителяПарень госпитализирован с тяжелыми травмами.

Авария произошла в ночь на 29 сентября в районе Почтовой площади.

Об этом сообщили очевидцы, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.

По словам свидетелей происшествия, парень шел посреди 6-полосной магистрали, не обращая внимания на интенсивное движение. Около Почтовой площади нарушителя сбил автомобиль.

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С места аварии пешехода госпитализировали в тяжелом состоянии.
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 Теги: ДТП, Киев

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Сегодня, 11:52 » Автор: Ирина Шевченко
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