Раздел: Происшествия
Резня в харьковском ресторане: конфликт вспыхнул из-за музыки
Пострадавших госпитализировали.
В ночь на 29 сентября в одном из ресторанов японской кухни в Харькове на ул. Квитки Основьяненко произошла драка с тяжёлыми последствиями.
Об этом сообщает "Харьков 1654" в Facebook, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
"В караоке баре между компаниями возник конфликт по поводу музыки. В результате драки одному из участников конфликта были нанесены тяжкие телесные повреждения (вскрыты вены на руках). Вторая сторона конфликта получила открытую черепно-мозговую травму", - говорится в сообщении.
На месте работала следственно-оперативная группа харьковской Нацполиции и скорая. Пострадавших госпитализировали.
Читайте также: Под Киевом вспыхнул масштабный пожар в загородном ресторане
Известно, что в драке участвовали жители Донецкой области и харьковчанин. Что стало причиной конфликта, устанавливают правоохранители.
В ночь на 29 сентября в одном из ресторанов японской кухни в Харькове на ул. Квитки Основьяненко произошла драка с тяжёлыми последствиями.
Об этом сообщает "Харьков 1654" в Facebook, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
"В караоке баре между компаниями возник конфликт по поводу музыки. В результате драки одному из участников конфликта были нанесены тяжкие телесные повреждения (вскрыты вены на руках). Вторая сторона конфликта получила открытую черепно-мозговую травму", - говорится в сообщении.
На месте работала следственно-оперативная группа харьковской Нацполиции и скорая. Пострадавших госпитализировали.
Читайте также: Под Киевом вспыхнул масштабный пожар в загородном ресторане
Известно, что в драке участвовали жители Донецкой области и харьковчанин. Что стало причиной конфликта, устанавливают правоохранители.
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