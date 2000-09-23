» » Резня в харьковском ресторане: конфликт вспыхнул из-за музыки
Раздел: Происшествия  
0

Резня в харьковском ресторане: конфликт вспыхнул из-за музыки

Резня в харьковском ресторане: конфликт вспыхнул из-за музыкиПострадавших госпитализировали.

В ночь на 29 сентября в одном из ресторанов японской кухни в Харькове на ул. Квитки Основьяненко произошла драка с тяжёлыми последствиями.

Об этом сообщает "Харьков 1654" в Facebook, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

"В караоке баре между компаниями возник конфликт по поводу музыки. В результате драки одному из участников конфликта были нанесены тяжкие телесные повреждения (вскрыты вены на руках). Вторая сторона конфликта получила открытую черепно-мозговую травму", - говорится в сообщении.

На месте работала следственно-оперативная группа харьковской Нацполиции и скорая. Пострадавших госпитализировали.

Читайте также: Под Киевом вспыхнул масштабный пожар в загородном ресторане

Известно, что в драке участвовали жители Донецкой области и харьковчанин. Что стало причиной конфликта, устанавливают правоохранители.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: драка, Харьков

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:08 » Автор: Ирина Шевченко
     500
     0

Похожие новости по теме

В Киеве вспыхнул масштабный пожар на заводе В Киеве вспыхнул масштабный пожар на заводе

Горит помещение завода "Маяк".

Под Киевом вспыхнул масштабный пожар Под Киевом вспыхнул масштабный пожар

Пожар удалось локализировать.

Под Киевом вспыхнул масштабный пожар в загородном ресторане Под Киевом вспыхнул масштабный пожар в загородном ресторане

В загородном комплексе пожар вспыхнул около 17.00.

В Киеве произошла массовая драка на территории рынка В Киеве произошла массовая драка на территории рынка

Конфликт возник между представителями рынка и общества, которое арендует землю

В киевском ресторане ранили двух человек В киевском ресторане ранили двух человек

В ресторане Киева произошла перестрелка.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх