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Раздел: Происшествия  
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ДТП у Запорожья: "ВАЗ" насмерть сбил мужчину

ДТП у Запорожья: "ВАЗ" насмерть сбил мужчинуВиновник ДТП сбежал с места аварии.

В Мелитопольском районе водитель пытался скрыться с места ДТП, во время которого насмерть сбил человека.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Индустриалка.

Авария произошла на трассе «Харьков-Симферополь» недалеко от города Мелитополь. Водитель автомобиля ВАЗ» насмерть сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Виновник ДТП не захотел остановиться и хотя бы попытаться помочь пострадавшему. Вместо оказания помощи, он решил скрыться.

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Машину со следами последствий аварии, заметили правоохранители. Они остановили авто и задержали 26-летнего водителя. «ВАЗ» изъяли.
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 Теги: ДТП, Запорожская область

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Сегодня, 14:52 » Автор: Ирина Шевченко
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