Раздел: Происшествия
ДТП у Запорожья: "ВАЗ" насмерть сбил мужчину
Виновник ДТП сбежал с места аварии.
В Мелитопольском районе водитель пытался скрыться с места ДТП, во время которого насмерть сбил человека.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Индустриалка.
Авария произошла на трассе «Харьков-Симферополь» недалеко от города Мелитополь. Водитель автомобиля ВАЗ» насмерть сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Виновник ДТП не захотел остановиться и хотя бы попытаться помочь пострадавшему. Вместо оказания помощи, он решил скрыться.
Читайте также: В Харьковской области поезд насмерть сбил мужчину
Машину со следами последствий аварии, заметили правоохранители. Они остановили авто и задержали 26-летнего водителя. «ВАЗ» изъяли.
В Мелитопольском районе водитель пытался скрыться с места ДТП, во время которого насмерть сбил человека.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Индустриалка.
Авария произошла на трассе «Харьков-Симферополь» недалеко от города Мелитополь. Водитель автомобиля ВАЗ» насмерть сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Виновник ДТП не захотел остановиться и хотя бы попытаться помочь пострадавшему. Вместо оказания помощи, он решил скрыться.
Читайте также: В Харьковской области поезд насмерть сбил мужчину
Машину со следами последствий аварии, заметили правоохранители. Они остановили авто и задержали 26-летнего водителя. «ВАЗ» изъяли.
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