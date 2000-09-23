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Раздел: Происшествия  
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В Одессе при загадочных обстоятельствах пропала женщина с ребенком

В Одессе при загадочных обстоятельствах пропала женщина с ребенкомВ полицию обратилась свекровь пропавшей.

Полиция разыскивает 23-летнюю женщину с её маленьким сыном.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области, передает Хроника.инфо со ссылкой на Метроном.

Вчера свекровь пропавшей женщины обратилась в полицию. По её словам, вместе с невесткой и внуком они гуляли на Среднефонтанской улице, она зашла в магазин, а невестка с внуком ждали на улице. Когда женщина вышла из магазина, увидела только пустую коляску.

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Известно, что ребенок был одет в курточку горчичного цвета, в темно синие джинсы и обувь темного цвета с камешками.

В Одессе при загадочных обстоятельствах пропала женщина с ребенком
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 Теги: пропажа без вести, Одесса

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Сегодня, 16:28 » Автор: Ирина Шевченко
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