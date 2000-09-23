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Раздел: Происшествия  
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В Киеве пьяный лихач на Opel устроил ДТП

В Киеве пьяный лихач на Opel устроил ДТПВодитель скрылся с места ДТП.

В Днепровском районе Киева на Старой Дарнице пьяный водитель совершил ДТП, когда пытался отъехать от кафе, где он и употреблял спиртные напитки.

Водитель скрылся с места ДТП, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Народная правда.

Авария произошла, когда водитель сел в свою машину (Opel Omega), при этом находясь, по свидетельствам очевидцев, в очень сильном опьянении, и начал движение. Сначала он врезался задним ходом в стену бойлерной, затем - зацепил припаркованную Mazda.

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Согласно сообщению, очевидцы вызвали полицию, а также располагают фото и номерные знаки ТС нарушителя.
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 Теги: ДТП, Киев

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Сегодня, 16:52 » Автор: Ирина Шевченко
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