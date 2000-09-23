» » Нападение на кафе в Киеве: объявлен план "Перехват"
Раздел: Происшествия  
0

Нападение на кафе в Киеве: объявлен план "Перехват"

Нападение на кафе в Киеве: объявлен план "Перехват"В столице вооруженные люди напали на "наливайку".

29 сентября, в Киеве ввели план "Перехват".

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.

Причина введения плана - разгром "наливайки" в Днепровском районе столицы. Сообщается, что план "Перехват" был введен в 14:15. Правоохранители ищут автомобиль Toyota Land Cruiser и бус Volkswagen черного цвета. Номерные знаки: АА7141АІ.

Читайте также: В Киеве расстреляли мужчину: объявлен план "Перехват"

Отмечается, что вооруженные люди, которые напали на "наливайку", представились представителями "Свободы". Машины нападавших поехали в сторону Троещены. Полицейские просят всех, кто видел указанные машины, сообщать по номеру телефона "102".
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: нападение, Киев

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:28 » Автор: Ирина Шевченко
     1033
     0

Похожие новости по теме

В Киеве расстреляли мужчину: объявлен план В Киеве расстреляли мужчину: объявлен план "Перехват"

В Одессе вооруженные бандиты напали на мужчину: объявлен план В Одессе вооруженные бандиты напали на мужчину: объявлен план "Перехват"

Неизвестные в масках совершили разбойное нападение.

В Киеве бандиты напали на инкассаторов: объявлен план В Киеве бандиты напали на инкассаторов: объявлен план "Перехват"

Грабители отобрали 100 тыс. грн и оружие.

В Киеве объявлен план В Киеве объявлен план "перехват": вечером неизвестные расстреляли мужчину

Автомобиль направился в сторону станции метро “Лукьяновская”.

В Киеве объявлен план «перехват» В Киеве объявлен план «перехват»

Угнан внедорожник с 50 тысячами долларов.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх