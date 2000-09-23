На Донбассе во время пожара погиб человек

Причина возгорания устанавливается специалистами.



Пожар унес жизнь мужчины в Донецкой области.



Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, пишет



Известно, что 29 сентября 0 3:14 в Службу спасения поступила информация о пожаре на ул. Рюмочных в селе Очеретино Александровского района Донецкой области.



Как оказалось, пожар возник в двухкомнатной квартире трех этажного жилого дома. В результате происшествия погиб мужчина 1958 года рождения.



Огонь был локализован в 4:16 и ликвидирован в 4:48.



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К тушению привлекались одна единица техники, пять человек личного состава. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Пожар унес жизнь мужчины в Донецкой области.Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsone.ua Известно, что 29 сентября 0 3:14 в Службу спасения поступила информация о пожаре на ул. Рюмочных в селе Очеретино Александровского района Донецкой области.Как оказалось, пожар возник в двухкомнатной квартире трех этажного жилого дома. В результате происшествия погиб мужчина 1958 года рождения.Огонь был локализован в 4:16 и ликвидирован в 4:48.К тушению привлекались одна единица техники, пять человек личного состава.





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