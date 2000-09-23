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Раздел: Происшествия  
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На Донбассе во время пожара погиб человек

На Донбассе во время пожара погиб человекПричина возгорания устанавливается специалистами.

Пожар унес жизнь мужчины в Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsone.ua.

Известно, что 29 сентября 0 3:14 в Службу спасения поступила информация о пожаре на ул. Рюмочных в селе Очеретино Александровского района Донецкой области.

Как оказалось, пожар возник в двухкомнатной квартире трех этажного жилого дома. В результате происшествия погиб мужчина 1958 года рождения.

Огонь был локализован в 4:16 и ликвидирован в 4:48.

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К тушению привлекались одна единица техники, пять человек личного состава.
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 Теги: Донбасс, пожар

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Сегодня, 20:20 » Автор: Едгар Букмирза
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