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На Закарпатье пограничники задержали нелегалов

На Закарпатье пограничники задержали нелегаловЗадержанных доставили в пограничное подразделение.

На Закарпатье задержали группу нелегалов из Азии. Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.

Инцидент произошел в ночь на субботу, 29 сентября. Задержаны 10 человек азиатской внешности, которые пытались незаконно попасть в Словакию.

"Пограничный наряд отдела "Великий Березный" обнаружил правонарушителей во время патрулирования недалеко от населенного пункта Мирча Великоберезнянского района на Закарпатье. Среди задержанных пятеро мужчин, три женщины и двое детей. Ни один из нелегалов не имел при себе документов, удостоверяющих личность. Предварительно установлено, что все иностранцы являются гражданами Вьетнама", - говорится в сообщении.

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Задержанных доставили в пограничное подразделение для проведения проверочных мероприятий и составления соответствующих процессуальных документов. После установления личности правонарушителей и всех обстоятельств они будут привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП (Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины).
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 Теги: Закарпатье, пограничники, нелегалы

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Сегодня, 21:46 » Автор: Едгар Букмирза
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