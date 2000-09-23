Раздел: Происшествия
СБУ задержала владельца авто с "номерами ДНР"
У него изъяли регистрационные номера "ДНР".
Служба безопасности задержала бывшего сотрудника МВД, который передвигался по Киеву на автомобиле Peugeout-301 с номерными знаками "ДНР".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.
"27 сентября в сети интернет появилось сообщение о передвижении по городу Киев автомобиля "Пежо-301" с номерными знаками так называемой "ДНР". Благодаря принятым оперативным мерам контрразведчики СБУ меньше чем за сутки установили местонахождение автотранспортного средства, задержали человека, управлявшего авто", - сказано в сообщении.
Задержанный оказался гражданином Украины и бывшим работником МВД, который сейчас работал в одной из страховых фирм.
После задержания у него изъяли регистрационные номера "ДНР" и документы на транспортное средство.
По словам задержанного, автомобиль с 2014 года находился в розыске по линии Интерпола, в связи с чем был задержан в России полицией и в дальнейшем передан ему как представителю страховой фирмы.
Пересекая границу, он снял знаки "ДНР", но на въезде в Киев снова их установил.
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"По его словам, "для обеспечения соответствия регистрационных автомобильных номеров пакету документов на указанную машину, выданных российскими представителями Интерпола, на случай остановки транспортного средства для проверки сотрудниками полиции Украины", - отметили в СБУ.
Служба безопасности задержала бывшего сотрудника МВД, который передвигался по Киеву на автомобиле Peugeout-301 с номерными знаками "ДНР".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.
"27 сентября в сети интернет появилось сообщение о передвижении по городу Киев автомобиля "Пежо-301" с номерными знаками так называемой "ДНР". Благодаря принятым оперативным мерам контрразведчики СБУ меньше чем за сутки установили местонахождение автотранспортного средства, задержали человека, управлявшего авто", - сказано в сообщении.
Задержанный оказался гражданином Украины и бывшим работником МВД, который сейчас работал в одной из страховых фирм.
После задержания у него изъяли регистрационные номера "ДНР" и документы на транспортное средство.
По словам задержанного, автомобиль с 2014 года находился в розыске по линии Интерпола, в связи с чем был задержан в России полицией и в дальнейшем передан ему как представителю страховой фирмы.
Пересекая границу, он снял знаки "ДНР", но на въезде в Киев снова их установил.
Читайте также: В Киеве видели авто с номерами «ДНР»
"По его словам, "для обеспечения соответствия регистрационных автомобильных номеров пакету документов на указанную машину, выданных российскими представителями Интерпола, на случай остановки транспортного средства для проверки сотрудниками полиции Украины", - отметили в СБУ.
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