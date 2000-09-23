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Раздел: Происшествия  
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В Киеве пенсионеры заживо горели в квартире

В Киеве пенсионеры заживо горели в квартиреВ Киеве на Воскресенке произошел пожар.

Инцидент произошел в субботу, 29 сентября, утром. В Киеве произошел пожар в квартире пенсионеров пятиэтажного дома.

Об этом сообщает "Киев. Оперативный" в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.

Субботним утром в Киеве на Воскресенке произошел пожар по улице Курнатовского, 26А. В охваченной огнем квартире проживало двое пенсионеров. Один из них – мужчина скончался.

По предварительным данным, возгорание могло произойти в результате короткого замыкания старой проводки.

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К тому же не исключается вероятность быстрого распространения огня из-за того, что квартира была забита различным хламом, который был разбросан по всей квартире.
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 Теги: Киев, пожар, пенсионеры

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Вчера, 23:18 » Автор: Едгар Букмирза
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