На вокзале Киева умерла женщина

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ЧП произошло на железнодорожном вокзале столицы 29 сентября. Одной из женщин стало плохо, она упала и потеряла сознание. В это время прохожие стояли и просто наблюдали за происходящим.Очевидцы говорят, что дефибрилляторов, которые могли бы спасти человеку жизни, не оказалось ни в здании вокзала, ни у прибывшей бригады скорой."В Киеве на ЖД вокзале без сознания, на полу, умирает женщина. толпа равнодушно смотрит. Дефибриллятора нет не то что у на вокзале и у бригады скорой", - отмечается в сообщении.