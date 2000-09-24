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Раздел: Происшествия  
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На вокзале Киева умерла женщина

На вокзале Киева умерла женщинаЖенщину не смогли реанимировать.

ЧП произошло на железнодорожном вокзале столицы 29 сентября. Одной из женщин стало плохо, она упала и потеряла сознание. В это время прохожие стояли и просто наблюдали за происходящим.

Очевидцы говорят, что дефибрилляторов, которые могли бы спасти человеку жизни, не оказалось ни в здании вокзала, ни у прибывшей бригады скорой.

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"В Киеве на ЖД вокзале без сознания, на полу, умирает женщина. толпа равнодушно смотрит. Дефибриллятора нет не то что у на вокзале и у бригады скорой", - отмечается в сообщении.
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 Теги: Киев, вокзал

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Сегодня, 10:03 » Автор: Анна Мартынова
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