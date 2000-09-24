Раздел: Происшествия
В Киеве стрелял пьяный полицейский
Стреляли из травматического оружия.
В столице ночью, около 02:30 на линию 102 поступил вызов о том, что четверо неизвестных посреди улицы открыли огонь. Группа молодых людей по неизвестным причинам открыла огонь из травматического оружия, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Злоумышленники были задержаны нарядом полиции. Тот, на кого было зарегистрировано оружие оказался полицейским из Киевской области.
Читайте также: На Одесчине мужчина погиб в ДТП
В столице ночью, около 02:30 на линию 102 поступил вызов о том, что четверо неизвестных посреди улицы открыли огонь. Группа молодых людей по неизвестным причинам открыла огонь из травматического оружия, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Злоумышленники были задержаны нарядом полиции. Тот, на кого было зарегистрировано оружие оказался полицейским из Киевской области.
Читайте также: На Одесчине мужчина погиб в ДТП
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