Раздел: Происшествия
В Харькове грабители с ножом напали на девушку
Грабителей удалось задержать.
Происшествие случилось прошедшей ночью, о чём получили сообщение сотрудники патрульной полиции, передает Хроника.инфо со ссылкой на kh.oblast.online.
Как было предварительно установлено сотрудниками патрульной полиции прибывшим на место вызова, двое неизвестных, угрожая ножом девушке, отобрали у неё мобильный телефон, после чего скрылись с места происшествия.
Начав незамедлительные розыскные мероприятия, сотрудники полиции недалеко от места происшествия заметили двоих мужчин, подходящих под описание. У одного из них и был обнаружен похищенный у девушки телефон.
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На место задержания была вызвана оперативно-следственная группа, которым и были переданы правонарушители для выяснения всех деталей произошедшего.
Происшествие случилось прошедшей ночью, о чём получили сообщение сотрудники патрульной полиции, передает Хроника.инфо со ссылкой на kh.oblast.online.
Как было предварительно установлено сотрудниками патрульной полиции прибывшим на место вызова, двое неизвестных, угрожая ножом девушке, отобрали у неё мобильный телефон, после чего скрылись с места происшествия.
Начав незамедлительные розыскные мероприятия, сотрудники полиции недалеко от места происшествия заметили двоих мужчин, подходящих под описание. У одного из них и был обнаружен похищенный у девушки телефон.
Читайте также: На Одесчине рецидивист надругался над 8-летним мальчиком
На место задержания была вызвана оперативно-следственная группа, которым и были переданы правонарушители для выяснения всех деталей произошедшего.
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