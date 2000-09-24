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Раздел: Происшествия  
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В Харькове грабители с ножом напали на девушку

В Харькове грабители с ножом напали на девушкуГрабителей удалось задержать.

Происшествие случилось прошедшей ночью, о чём получили сообщение сотрудники патрульной полиции, передает Хроника.инфо со ссылкой на kh.oblast.online.

Как было предварительно установлено сотрудниками патрульной полиции прибывшим на место вызова, двое неизвестных, угрожая ножом девушке, отобрали у неё мобильный телефон, после чего скрылись с места происшествия.

Начав незамедлительные розыскные мероприятия, сотрудники полиции недалеко от места происшествия заметили двоих мужчин, подходящих под описание. У одного из них и был обнаружен похищенный у девушки телефон.

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На место задержания была вызвана оперативно-следственная группа, которым и были переданы правонарушители для выяснения всех деталей произошедшего.
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 Теги: Харьков, нападение

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Сегодня, 18:34 » Автор: Анна Мартынова
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