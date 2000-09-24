Раздел: Происшествия
Боевики 6 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
В течение текущих суток, с 7:00 до 18:00, российские оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня. При этом вооружение, запрещенное минского соглашениями, противник не применял, в сети Facebook сообщила пресс-служба ООС, пишет Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
В частности, днем враг открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Екатериновка, Пески, Павлополь, Гнутово и Лебединское.
В случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решение об осуществлении огневого воздействия на противника, заставляя его прекратить обстрел.
Читайте также: На Донбассе боевики обстреляли позиции ВСУ из запрещенного оружия
В ходе боевых действий потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил.
В течение текущих суток, с 7:00 до 18:00, российские оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня. При этом вооружение, запрещенное минского соглашениями, противник не применял, в сети Facebook сообщила пресс-служба ООС, пишет Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
В частности, днем враг открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Екатериновка, Пески, Павлополь, Гнутово и Лебединское.
В случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решение об осуществлении огневого воздействия на противника, заставляя его прекратить обстрел.
Читайте также: На Донбассе боевики обстреляли позиции ВСУ из запрещенного оружия
В ходе боевых действий потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
60
0
Также советуем посмотреть
- Парень создает смешные фотоколлажи с знаменитостями
- Забавные ценники из магазинов, способные вызвать приступ смеха
- Путин сфотографировался с томиком Пушкина и насмешил весь мир
- Долой дискриминацию: известный дизайнер выпустил «шпильки» для мужчин
- «Любовь это…»: Совместное фото Трампа и Ким Чен Ына насмешило Сеть
- Всю суть украинской политики показали в одной забавной фотке
- Украинская теннисистка с юмором отреагировала на свои поражения
- Мария Захарова насмешила Сеть странной фоткой
- Попугай оригинально «наказал» хозяйку за откровенный танец
- Сеть насмешила «евробляха» ручной работы на дорогах Прикарпатья
- Умора: в США пес-беглец раскаялся и начал «трезвонить» в дверь
- И смех, и грех: белорус «нырнул» в мусоропровод ради выброшенных ключей
- Сеть насмешили «нежности» Путина и президента Таджикистана
- Сеть в восторге от упитанного тюленя из Японии
- На позитиве: десятка отличных анекдотов на утро воскресенья
- Хочет найти себе рабов: бездомная кошка-толстушка покорила Сеть
- В зоне ООС ранили одного бойца ВСУ
- В Казахстане приготовили самый длинный шашлык в мире
- Неверная жена с любовником вызвала такси, которое вел ее муж
- Сеть повеселил жалостливый рассказ на росТВ о жизни в Киеве
- В Сети высмеяли памятник основателю Bitcoin в Киеве
- Обаятельный тюлень покорил пользователей Сети
- "Совет да любовь": в Сети высмеяли фото Путина с президентом Таджикистана
- В Сети высмеяли "фекальный инцидент" с российскими дипломатами
- Очередной взрыв в Донецке: ранен кандидат на пост "главы ДНР"
- "Ты меня любишь?": забавные анекдоты о прелестях семейной жизни
- "Добби свободен": в Сети шутят над снятием электронного браслета с Насирова
- Свежая подборка забавных приколов из серии "Ах, эта свадьба"
- Утренний позитив: свежая порция смешных анекдотов
- Забавные фотки мужчин, которые искренне ненавидят шопинг
Оставьте свой комментарий