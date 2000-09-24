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Раздел: Происшествия  
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Боевики 6 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Боевики 6 раз обстреляли позиции ВСУ на ДонбассеПотерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

В течение текущих суток, с 7:00 до 18:00, российские оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня. При этом вооружение, запрещенное минского соглашениями, противник не применял, в сети Facebook сообщила пресс-служба ООС, пишет Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

В частности, днем ​​враг открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Екатериновка, Пески, Павлополь, Гнутово и Лебединское.

В случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решение об осуществлении огневого воздействия на противника, заставляя его прекратить обстрел.

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В ходе боевых действий потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил.
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 Теги: Боевики, обстрел, Донбасс

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Сегодня, 20:12 » Автор: Едгар Букмирза
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