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На полигоне возле Херсона произошел взрыв

На полигоне возле Херсона произошел взрывПричина взрыва пока неизвестна.

В Херсонской области в результате взрыва на территории воинской части возле с.Раденское Олешковского района пострадал военнослужащий-контрактник.

Как сообщает местное издание "Новый день", взрыв произошел в ночь на 30 сентября, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.

37-летний военнослужащий госпитализирован в районную больницу с проникающими осколочными ранениями брюшной полости и травматическим повреждением руки с ампутацией двух пальцев.

Как сообщила начальник отдела коммуникации облуправления Нацполиции Ирина Атаманенко, на месте взрыва работала следственно-оперативная группа и взрывотехники.

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"Они обнаружили фрагменты боеприпаса, но пока не идентифицировали его. Опросить раненого не представляется возможным – его состояние остается тяжелым, врачи готовят пациента к операции. По факту нанесения телесных повреждений по собственной неосторожности начато уголовное производство", - сообщила Атаманенко.
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 Теги: полигон, Херсон, взрыв

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Сегодня, 22:06 » Автор: Едгар Букмирза
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