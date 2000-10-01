Раздел: Происшествия
Крым незаконно посетила делегация из Норвегии
Норвежцы намерены посетить четыре города полуострова.
Сегодня, 30 сентября, административную границу со временно оккупированным РФ Крымом без предварительного на то разрешения властей Украины незаконно пересекла делегация из Норвегии.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
Отмечается, что норвежцы намерены посетить четыре города полуострова. Так, в программу войдет посещение МДЦ Артек, Ливадийского дворца, Никитского ботанического сада, Дома-музея Чехова в Ялте и других захваченных культурных объектов.
Визит, вероятнее всего, продлится до 6 октября.
В норвежскую делегацию вошли члены группы Врачи против ядерного оружия Монс Ли, актриса Ане Хоэль, профессор кафедры статистических наук департамента экономики Университета Осло Тори Шведер, а также фермеры, предприниматели и общественные деятели.
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Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине продолжает фиксировать нарушения прав человека и констатирует, что никаких улучшений за последние 10 месяцев на полуострове не произошло.
Сегодня, 30 сентября, административную границу со временно оккупированным РФ Крымом без предварительного на то разрешения властей Украины незаконно пересекла делегация из Норвегии.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
Отмечается, что норвежцы намерены посетить четыре города полуострова. Так, в программу войдет посещение МДЦ Артек, Ливадийского дворца, Никитского ботанического сада, Дома-музея Чехова в Ялте и других захваченных культурных объектов.
Визит, вероятнее всего, продлится до 6 октября.
В норвежскую делегацию вошли члены группы Врачи против ядерного оружия Монс Ли, актриса Ане Хоэль, профессор кафедры статистических наук департамента экономики Университета Осло Тори Шведер, а также фермеры, предприниматели и общественные деятели.
Читайте также: Делегация вооруженных сил США посетила зону АТО
Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине продолжает фиксировать нарушения прав человека и констатирует, что никаких улучшений за последние 10 месяцев на полуострове не произошло.
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