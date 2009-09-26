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Раздел: Происшествия  
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В Киеве ночью обнаружили тело мужчины

В Киеве ночью обнаружили тело мужчиныУ него было огнестрельное ранение.

После перестрелки с полицией в Киеве вечером 30 сентября при осмотре территории на пути отхода преступников был обнаружен мертвый мужчина с огнестрельными ранениями, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко. По его словам, патрульные получили вызов о помощи: неизвестные лица ворвались в частный дом с целью ограбления. Нападавшие забрали некоторые ценные вещи и пытались убежать.

"При попытке задержания они открыли огонь по стражам порядка и применили гранату. Полицейские в ответ также применили табельное огнестрельное оружие, однако злоумышленникам удалось скрыться", - рассказал он.

Кроме того, по словам Крищенко, при осмотре территории вблизи совершения преступления на пути их отхода правоохранители обнаружили мертвого мужчину с огнестрельными ранениями.

"Вероятно, убитый причастен к нападению на частный дом. Впоследствии мы будем понимать, из какого именно оружия он застрелен", - говорится в заявлении.

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Крищенко отметил, что специальный оперативный план для розыска и задержания злоумышленников продолжает действовать. По тревоге поднят личный состав Печерского управления полиции, задействованы спецназовцы, эксперты-криминалисты и ориентированы наряды во всех районах столицы.

В Киеве ночью обнаружили тело мужчины
В Киеве ночью обнаружили тело мужчины
В Киеве ночью обнаружили тело мужчины
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 Теги: Киев, тело

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Сегодня, 10:30 » Автор: Анна Мартынова
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