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Раздел: Происшествия  
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Тойота столкнулась с Маздой: в Одессе произошло смертельное ДТП

Тойота столкнулась с Маздой: в Одессе произошло смертельное ДТПВ ДТП погибли два человека.

В воскресенье, 30 сентября, в 20:45 произошла авария с участием двух иномарок, передает Хроника.инфо со ссылкой на reporter.com.ua.

Водитель авто «Тойота», двигаясь по улице Краснова, не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с авто «Мазда». Водитель «Тойоты» скончался от полученных травм, еще одного человека с травмами госпитализировали в больницу.

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Прибывший на место происшествия следователь оформил материалы аварии. Обстоятельства ДТП будут выяснены в ходе следствия.
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 Теги: Одесса, ДТП

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Сегодня, 13:23 » Автор: Анна Мартынова
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