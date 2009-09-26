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Раздел: Происшествия  
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В Киеве произошло ДТП с участием двух трамваев

В Киеве произошло ДТП с участием двух трамваевПоломки участились.

На станции скоростного трамвая "Старовокзальная" в Киеве произошло столкновение двух трамваев, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня..

Об этом в группе "Борщагівка" в Facebook сообщила пользователь Оксана Мирошник.

"На вокзале опять авария! Трамваи "поцеловались", – отметила киевлянка.

Пользователи соцсети возмутились частыми поломками и перерывами движения скоростного трамвая. Так, многие говорят о традиционных поломках и ДТП каждый день. Другие отмечают, что возможно проблема в персонале, так как многие сотрудники уволились, работать машинистом некому, а новички не привыкли к тяжелой работе, требующей постоянной концентрации внимания.

В КП "Киевпастранс" подтвердили факт столкновение двух трамваев – "Рesa" и "Электрона". ДТП произошло в 9:15 утра на конечной скоростного трамвая – на разворотном кольце на Старовокзальной площади.

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"Водитель трамвая "Электрон" отвлекся во время движения и въехал в "Рesа", который не успел отъехать. В результате столкновения обе машины получили повреждения и отправлены в ремонт. Пассажиры не пострадали. Движение трамваем при этом не задерживалось. Виноват в произошедшем 57-летний водитель "Электрона", несмотря на то что у него стаж работы 35 лет. От отстранен от работы и переведен в маневренную службу", – сообщили нам в КП "Киевпастранс".

Там не уточнили характер повреждения трамваев, но заверили, что после ремонта они выедут на маршрут.
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 Теги: Киев, ДТП

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Сегодня, 14:53 » Автор: Анна Мартынова
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