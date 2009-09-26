» » На Закарпатье пенсионерка подожгла себя, облившись бензином
Раздел: Происшествия  
0

На Закарпатье пенсионерка подожгла себя, облившись бензином

На Закарпатье пенсионерка подожгла себя, облившись бензином Она подожгла себя на глазах у ее родственников.

В селе Королево Виноградовского района Закарпатской области 73-летняя женщина устроила самоподжог, в результате чего скончалась, передает Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.

Инцидент произошел накануне днем.

"73-летняя женщина вышла на приусадебный участок собственного домохозяйства, облила себя бензином и затем подожгла. Происходившее увидели муж женщины и другие родственники. Они бросились тушить горящую пенсионерку. Однако женщина скончалась от тяжелых ожогов", – говорится в сообщении.

Читайте также: Под Киевом сгорел частный дом

Сейчас полиция устанавливает мотивы поступка женщины.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Закарпатье, пенсионерка

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 16:23 » Автор: Анна Мартынова
     122
     0

Похожие новости по теме

На Киевщине молния подожгла дом На Киевщине молния подожгла дом

Огонь охватил всю крышу здания.

Киевлянка подожгла квартиру и сгорела сама Киевлянка подожгла квартиру и сгорела сама

Инцидент произошел в Днепровском районе.

На Хмельнитчине женщина подожгла квартиру, чтобы прикончить сожителя На Хмельнитчине женщина подожгла квартиру, чтобы прикончить сожителя

В пожаре погиб человек.

Женщина, чтобы скрыть убийство матери, подожгла дом Женщина, чтобы скрыть убийство матери, подожгла дом

Полицейские выясняют обстоятельства вопиющего случая.

Самоубийство в Запорожье: женщина подожгла сама себя Самоубийство в Запорожье: женщина подожгла сама себя

Женщина облила себя с ног до головы бензином.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх