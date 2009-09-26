Раздел: Происшествия
На Закарпатье пенсионерка подожгла себя, облившись бензином
Она подожгла себя на глазах у ее родственников.
В селе Королево Виноградовского района Закарпатской области 73-летняя женщина устроила самоподжог, в результате чего скончалась, передает Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
Инцидент произошел накануне днем.
"73-летняя женщина вышла на приусадебный участок собственного домохозяйства, облила себя бензином и затем подожгла. Происходившее увидели муж женщины и другие родственники. Они бросились тушить горящую пенсионерку. Однако женщина скончалась от тяжелых ожогов", – говорится в сообщении.
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Сейчас полиция устанавливает мотивы поступка женщины.
В селе Королево Виноградовского района Закарпатской области 73-летняя женщина устроила самоподжог, в результате чего скончалась, передает Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
Инцидент произошел накануне днем.
"73-летняя женщина вышла на приусадебный участок собственного домохозяйства, облила себя бензином и затем подожгла. Происходившее увидели муж женщины и другие родственники. Они бросились тушить горящую пенсионерку. Однако женщина скончалась от тяжелых ожогов", – говорится в сообщении.
Читайте также: Под Киевом сгорел частный дом
Сейчас полиция устанавливает мотивы поступка женщины.
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