Раздел: Происшествия
В Днепре обнаружили тело раздетого мужчины без признаков жизни
Злоумышленников задержали.
Сегодня ночью в полицию поступило сообщение о том, что прохожий заметил на ул. Казацкой в Днепре раздетого мужчину без признаков жизни, передает Хроника.инфо со ссылкой на misto.news.
Сообщается, что на место происшествия выехала полиция и скорая помощь. Медики констатировали смерть 49-летнего местного жителя.
Правоохранители опросили жителей близлежащих домов и узнали, что в одном из дворов неподалеку был слышен шум. Там полицейские заметили мужчину и женщину, у которых на руках были следы крови. В ходе общения они признались, что вместе с умершим накануне они употребляли алкоголь. В ходе внезапно возникшей ссоры, началась драка. Мужчина и женщина стали его бить и не заметили, как последний перестал дышать. Тогда собутыльника вытащили на улицу и бросили там, - говорится в сообщении.
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Сведения по данному факту внесены в ЕРДР. Подозреваемых задержали и доставили в ближайшее отделение полиции.
Сегодня ночью в полицию поступило сообщение о том, что прохожий заметил на ул. Казацкой в Днепре раздетого мужчину без признаков жизни, передает Хроника.инфо со ссылкой на misto.news.
Сообщается, что на место происшествия выехала полиция и скорая помощь. Медики констатировали смерть 49-летнего местного жителя.
Правоохранители опросили жителей близлежащих домов и узнали, что в одном из дворов неподалеку был слышен шум. Там полицейские заметили мужчину и женщину, у которых на руках были следы крови. В ходе общения они признались, что вместе с умершим накануне они употребляли алкоголь. В ходе внезапно возникшей ссоры, началась драка. Мужчина и женщина стали его бить и не заметили, как последний перестал дышать. Тогда собутыльника вытащили на улицу и бросили там, - говорится в сообщении.
Читайте также: Под Киевом мужчина застрелил отца-пенсионера
Сведения по данному факту внесены в ЕРДР. Подозреваемых задержали и доставили в ближайшее отделение полиции.
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