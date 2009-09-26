В ОБСЕ назвали число детей, погибших и пострадавших на Донбассе

Дети продолжают быть жертвами конфликта.



С января 2018 года из-за боевых действий на Донбассе погибли или были ранены по меньшей мере 23 ребенка.



Об этом сообщила пресс-служба Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Twitter, пишет



Читайте также: В России назвали официальное число погибших в Кемерово



"СММ ОБСЕ расстроена новостями о том, что в эти выходные на востоке Украины погибли 3 детей и еще 2 получили ранения. Только в 2018 году были ранены/погибли по меньшей мере 23 детей. Дети продолжают быть жертвами длительного конфликта", - отметили в СММ ОБСЕ. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter С января 2018 года из-за боевых действий на Донбассе погибли или были ранены по меньшей мере 23 ребенка.Об этом сообщила пресс-служба Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Twitter, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua "СММ ОБСЕ расстроена новостями о том, что в эти выходные на востоке Украины погибли 3 детей и еще 2 получили ранения. Только в 2018 году были ранены/погибли по меньшей мере 23 детей. Дети продолжают быть жертвами длительного конфликта", - отметили в СММ ОБСЕ.





Загрузка...