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Раздел: Происшествия  
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В ОБСЕ назвали число детей, погибших и пострадавших на Донбассе

В ОБСЕ назвали число детей, погибших и пострадавших на ДонбассеДети продолжают быть жертвами конфликта.

С января 2018 года из-за боевых действий на Донбассе погибли или были ранены по меньшей мере 23 ребенка.

Об этом сообщила пресс-служба Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Twitter, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.

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"СММ ОБСЕ расстроена новостями о том, что в эти выходные на востоке Украины погибли 3 детей и еще 2 получили ранения. Только в 2018 году были ранены/погибли по меньшей мере 23 детей. Дети продолжают быть жертвами длительного конфликта", - отметили в СММ ОБСЕ.
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 Теги: ОБСЕ, Донбасс

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Сегодня, 20:02 » Автор: Едгар Букмирза
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