» » В Киеве автомобиль сбил женщину с ребенком
Раздел: Происшествия  
0

В Киеве автомобиль сбил женщину с ребенком

В Киеве автомобиль сбил женщину с ребенкомДТП произошло в Днепровском районе столицы.

1 октября в Киеве легковушка Fiat сбила велосипедистку, которая ехала с трехлетней девочкой.

Об этом сообщает издание Вартові еспресо на странице в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.

По словам водителя легковушки, он выезжал из дворов, когда из-за кустов внезапно выехала велосипедистка. Водитель не успел среагировать и сбил девушку с ребенком.

К счастью, водитель ехал медленно, а ребенок находился в специальном велосипедном детском кресле.

Читайте также: В Киеве Fiat сбил женщину с ребенком на велосипеде

Женщина с ребенком не получили тяжелых травм, но их госпитализировали, так как медики захотели убедиться, что ребенок здоров и провести дополнительные обследования. На месте происшествия сейчас работают полицейские.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, ДТП, дети

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 21:06 » Автор: Едгар Букмирза
     954
     0

Похожие новости по теме

В Киеве Fiat сбил женщину с ребенком на велосипеде В Киеве Fiat сбил женщину с ребенком на велосипеде

Женщину с ребенком госпитализировали.

В Киеве Hyundai сбил мать с ребенком: водитель пытался скрыться В Киеве Hyundai сбил мать с ребенком: водитель пытался скрыться

Неравнодушные очевидцы задержали водителя.

В Киеве ВАЗ сбил женщину с ребенком В Киеве ВАЗ сбил женщину с ребенком

Авария произошла на пешеходном переходе.

Киевлянин на веломобиле сбил женщину с ребенком Киевлянин на веломобиле сбил женщину с ребенком

Мужчина на всех парах влетел в коляску с ребенком.

В Киеве автомобиль сбил женщину с ребенком В Киеве автомобиль сбил женщину с ребенком

Годовалый ребенок сидел в коляске.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх