Раздел: Происшествия
В Киеве автомобиль сбил женщину с ребенком
ДТП произошло в Днепровском районе столицы.
1 октября в Киеве легковушка Fiat сбила велосипедистку, которая ехала с трехлетней девочкой.
Об этом сообщает издание Вартові еспресо на странице в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
По словам водителя легковушки, он выезжал из дворов, когда из-за кустов внезапно выехала велосипедистка. Водитель не успел среагировать и сбил девушку с ребенком.
К счастью, водитель ехал медленно, а ребенок находился в специальном велосипедном детском кресле.
Читайте также: В Киеве Fiat сбил женщину с ребенком на велосипеде
Женщина с ребенком не получили тяжелых травм, но их госпитализировали, так как медики захотели убедиться, что ребенок здоров и провести дополнительные обследования. На месте происшествия сейчас работают полицейские.
1 октября в Киеве легковушка Fiat сбила велосипедистку, которая ехала с трехлетней девочкой.
Об этом сообщает издание Вартові еспресо на странице в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
По словам водителя легковушки, он выезжал из дворов, когда из-за кустов внезапно выехала велосипедистка. Водитель не успел среагировать и сбил девушку с ребенком.
К счастью, водитель ехал медленно, а ребенок находился в специальном велосипедном детском кресле.
Читайте также: В Киеве Fiat сбил женщину с ребенком на велосипеде
Женщина с ребенком не получили тяжелых травм, но их госпитализировали, так как медики захотели убедиться, что ребенок здоров и провести дополнительные обследования. На месте происшествия сейчас работают полицейские.
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