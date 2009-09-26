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Раздел: Происшествия  
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На Киевщине женщина убила ножом пожилую мать

На Киевщине женщина убила ножом пожилую матьОна нанесла пять ударов ножом.

Кровавые будни на Киевщине: в сентябре 2018 года родная дочь зарезала мать, которая приехала погостить к ней в г. Вишневое, передает Хроника.инфо со ссылкой на gorodkiev.com.ua.

Установлено, что между матерью и дочерью не складывались отношения. И когда женщина приехала к своей дочери, между ними снова случился конфликт, в ходе которого 45-летняя женщина схватила нож и нанесла пять ударов по телу 74-летней матери. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия.

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Дочь-убийца задержана, ей грозит наказание в виде тюремного срока до 15 лет.
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 Теги: Киевщина, убийство

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Сегодня, 10:02 » Автор: Анна Мартынова
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