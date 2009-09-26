Раздел: Происшествия
На Киевщине женщина убила ножом пожилую мать
Она нанесла пять ударов ножом.
Кровавые будни на Киевщине: в сентябре 2018 года родная дочь зарезала мать, которая приехала погостить к ней в г. Вишневое, передает Хроника.инфо со ссылкой на gorodkiev.com.ua.
Установлено, что между матерью и дочерью не складывались отношения. И когда женщина приехала к своей дочери, между ними снова случился конфликт, в ходе которого 45-летняя женщина схватила нож и нанесла пять ударов по телу 74-летней матери. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия.
Читайте также: На Киевщине мужчина убил мать
Дочь-убийца задержана, ей грозит наказание в виде тюремного срока до 15 лет.
Кровавые будни на Киевщине: в сентябре 2018 года родная дочь зарезала мать, которая приехала погостить к ней в г. Вишневое, передает Хроника.инфо со ссылкой на gorodkiev.com.ua.
Установлено, что между матерью и дочерью не складывались отношения. И когда женщина приехала к своей дочери, между ними снова случился конфликт, в ходе которого 45-летняя женщина схватила нож и нанесла пять ударов по телу 74-летней матери. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия.
Читайте также: На Киевщине мужчина убил мать
Дочь-убийца задержана, ей грозит наказание в виде тюремного срока до 15 лет.
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