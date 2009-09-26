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Раздел: Происшествия  
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В Киеве таксисты пытались взломать автомат пополнения счетов

В Киеве таксисты пытались взломать автомат пополнения счетовИх поймали "на горячем".

Водителей известного такси Uklon задержали в Киеве за взлом автоматов пополнения счетов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Двое мужчин, которые работали в Uklon, ездили на автомобиле Chevrolet с номерами BX8967CB. Как говорится в сообщении, желающих воспользоваться услугами такси было не много, потому водители решили совершить грабеж.

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Мужчины пытались взломать автомат пополнения, который стоял на улице. Однако это увидела полиция и мужчин задержали на месте преступления. Преступниками оказались Сергей 1969 года рождения и Александр 1981 года рождения.

В Киеве таксисты пытались взломать автомат пополнения счетов
В Киеве таксисты пытались взломать автомат пополнения счетов
В Киеве таксисты пытались взломать автомат пополнения счетов
В Киеве таксисты пытались взломать автомат пополнения счетов
В Киеве таксисты пытались взломать автомат пополнения счетов
В Киеве таксисты пытались взломать автомат пополнения счетов
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 Теги: Киев, таксист

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Сегодня, 11:30 » Автор: Анна Мартынова
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