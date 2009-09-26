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Самоубийство девушки в Киеве: новые подробности

Самоубийство девушки в Киеве: новые подробностиПогибшей было 13 лет.

На столичных Нивках девушка спрыгнула с крыши многоэтажного дома. Смертельный случай произошел 1 октября на улице Маршала Гречко, передает Хроника.инфо со ссылкой на 44.ua.

По информации полиции, девушка погибла на месте. Позже правоохранители сообщили, что девочке было 13 лет.

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Погибшая не проживала в этом доме, пришла в него из соседнего дома. Перед суицидом школьница написала предсмертную записку. На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.
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 Теги: самоубийство, Киев

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Сегодня, 13:05 » Автор: Анна Мартынова
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