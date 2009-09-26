Раздел: Происшествия
На Киевщине мужчину избили и подожгли
Злоумышленников задержали.
В Белоцерковском районе Киевской области произошло жестокое преступление. Как сообщают правоохранители, к ним обратились врачи больницы и сообщили, что поступил пациент с сильными ожогами шеи и рук, многочисленными ушибами и гематомами, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Следственно-оперативная группа установила, что в дом пострадавшего в селе Поправка Белоцерковского района незаконно проникли четверо неизвестных мужчин. Лица они закрыли медицинскими масками. Нападавшие схватили хозяина и начали жестоко избивать, требуя от него признания в совершении кражи.
"Когда мужчина начал отрицать свою вину, один из нападавших облил его горючей смесью, которую принес с собой, и поджег. Даже после этого пострадавший ни в чем не признался. Злоумышленники потушили огонь на мужчине и скрылись с места происшествия", – рассказали в полиции Киевской области.
Правоохранители установили, что к совершению преступления может быть причастен 26-летний местный житель, который нигде не работает. Он был задержан и сейчас находится в следственном изоляторе. Личности других злоумышленников также установлены, полицейские работают над их задержанием.
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По данному факту открыто два уголовных производства: по ч. 2 ст. 127 ("Пытки") и ч. 1 ст. 162 ("Нарушение неприкосновенности жилья") Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.
В Белоцерковском районе Киевской области произошло жестокое преступление. Как сообщают правоохранители, к ним обратились врачи больницы и сообщили, что поступил пациент с сильными ожогами шеи и рук, многочисленными ушибами и гематомами, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Следственно-оперативная группа установила, что в дом пострадавшего в селе Поправка Белоцерковского района незаконно проникли четверо неизвестных мужчин. Лица они закрыли медицинскими масками. Нападавшие схватили хозяина и начали жестоко избивать, требуя от него признания в совершении кражи.
"Когда мужчина начал отрицать свою вину, один из нападавших облил его горючей смесью, которую принес с собой, и поджег. Даже после этого пострадавший ни в чем не признался. Злоумышленники потушили огонь на мужчине и скрылись с места происшествия", – рассказали в полиции Киевской области.
Правоохранители установили, что к совершению преступления может быть причастен 26-летний местный житель, который нигде не работает. Он был задержан и сейчас находится в следственном изоляторе. Личности других злоумышленников также установлены, полицейские работают над их задержанием.
Читайте также: Эту девушку считают самой привлекательной шахматисткой в мире. Фото
По данному факту открыто два уголовных производства: по ч. 2 ст. 127 ("Пытки") и ч. 1 ст. 162 ("Нарушение неприкосновенности жилья") Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.
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