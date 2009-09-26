Раздел: Происшествия
На Днепропетровщине мужчина угрожает взорвать четырехэтажный дом
В Каменском пытаются предотвратить подрыв жилого дома.
С мужчиной пытаются вести переговоры, однако, пока безрезультатно. Территория вокруг дома оцеплена.
Из четырехэтажного дома в Каменском Днепропетровской области эвакуировали всех жильцов из-за мужчины, который угрожает подорвать дом, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Инцидент происходит по проспекту Аношкина, 54. Там на данный момент много автомобилей полиции, спецназа, спасателей и скорой медицинской помощи.
Мужчина, предположительно местный житель, находясь на балконе четвертого этажа угрожает взорвать весь дом. Соседи рассказывают, что причиной инцидента стали семейные разборки.
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Двор оцепили работники спецслужб. С мужчиной, который угрожает подорвать дом, пытаются вести переговоры, однако, пока они не увенчались успехом.
С мужчиной пытаются вести переговоры, однако, пока безрезультатно. Территория вокруг дома оцеплена.
Из четырехэтажного дома в Каменском Днепропетровской области эвакуировали всех жильцов из-за мужчины, который угрожает подорвать дом, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Инцидент происходит по проспекту Аношкина, 54. Там на данный момент много автомобилей полиции, спецназа, спасателей и скорой медицинской помощи.
Мужчина, предположительно местный житель, находясь на балконе четвертого этажа угрожает взорвать весь дом. Соседи рассказывают, что причиной инцидента стали семейные разборки.
Читайте также: Убийство на Киевщине: мужчина выстрелил в отца из ружья
Двор оцепили работники спецслужб. С мужчиной, который угрожает подорвать дом, пытаются вести переговоры, однако, пока они не увенчались успехом.
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