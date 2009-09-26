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Раздел: Происшествия  
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На Днепропетровщине мужчина угрожает взорвать четырехэтажный дом

На Днепропетровщине мужчина угрожает взорвать четырехэтажный дом В Каменском пытаются предотвратить подрыв жилого дома.

С мужчиной пытаются вести переговоры, однако, пока безрезультатно. Территория вокруг дома оцеплена.
Из четырехэтажного дома в Каменском Днепропетровской области эвакуировали всех жильцов из-за мужчины, который угрожает подорвать дом, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Инцидент происходит по проспекту Аношкина, 54. Там на данный момент много автомобилей полиции, спецназа, спасателей и скорой медицинской помощи.

Мужчина, предположительно местный житель, находясь на балконе четвертого этажа угрожает взорвать весь дом. Соседи рассказывают, что причиной инцидента стали семейные разборки.

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Двор оцепили работники спецслужб. С мужчиной, который угрожает подорвать дом, пытаются вести переговоры, однако, пока они не увенчались успехом.

На Днепропетровщине мужчина угрожает взорвать четырехэтажный дом
На Днепропетровщине мужчина угрожает взорвать четырехэтажный дом
На Днепропетровщине мужчина угрожает взорвать четырехэтажный дом
На Днепропетровщине мужчина угрожает взорвать четырехэтажный дом
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 Теги: взрыв, Каменское

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Сегодня, 17:30 » Автор: Анна Мартынова
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