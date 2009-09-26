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Боевики 9 раз обстреливали позиции ООС на Донбассе

Боевики 9 раз обстреливали позиции ООС на ДонбассеИз запрещенных минометов боевики обстреливали украинские позиции.

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за день, 2 октября 2018 года, зафиксировано 9 обстрелов со стороны пророссийских боевиков.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.

По данным штаба, боевики с семи часов утра и до 18:00 9 раз нарушили режим прекращения огня, в частности, трижды боевики осуществляли обстрелы из запрещенного Минском вооружения.

Как отмечается, из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия боевики вели обстрелы по Крымскому, Новотошковскому, Орехово, Луганскому, Старогнатовке, Чермалыку и Павлополю.

Кроме того, из запрещенных минометов боевики обстреливали украинские позиции вблизи Орехового, Луганского и Старогнатовки, а по Луганскому боевики вели огонь из вооружения БМП.

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"В ходе боевых действий потерь среди военнослужащих объединенных сил нет. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем объединенных сил", - говорится в сообщении.
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 Теги: Боевики, Донбасс, ООС

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Сегодня, 19:16 » Автор: Едгар Букмирза
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