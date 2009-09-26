Раздел: Происшествия
В Донецкой области две девочки прыгнули с крыши высотки
Девчонки взялись за руки и просто шагнули вниз.
Сегодня утром на Морском бульваре произошла трагедия – две девочки прыгнули с крыши 12-этажного дома. Крестные сестры погибли мгновенно.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на informator.news.
Как Юля и Катя оказались на крыше многоэтажки – неизвестно. Местные жители девочек здесь никогда не видели.
Они предположили, что те проникли в подъезд с домофоном утром, когда жильцы выходили на работу. А вот пробраться на крышу было легко – чердак заперт на замок, но в решетке есть дырка, через которую смог пролезть даже довольно крупный полицейский.
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На крыше, с которой спрыгнули девочки, ничего нет, кроме бутылки воды. Сколько они пробыли здесь, долго ли решались на последний шаг – неизвестно.
Сегодня утром на Морском бульваре произошла трагедия – две девочки прыгнули с крыши 12-этажного дома. Крестные сестры погибли мгновенно.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на informator.news.
Как Юля и Катя оказались на крыше многоэтажки – неизвестно. Местные жители девочек здесь никогда не видели.
Они предположили, что те проникли в подъезд с домофоном утром, когда жильцы выходили на работу. А вот пробраться на крышу было легко – чердак заперт на замок, но в решетке есть дырка, через которую смог пролезть даже довольно крупный полицейский.
Читайте также: В Киеве влюбленные подростки пытались спрыгнуть с крыши высотки
На крыше, с которой спрыгнули девочки, ничего нет, кроме бутылки воды. Сколько они пробыли здесь, долго ли решались на последний шаг – неизвестно.
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