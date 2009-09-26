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Раздел: Происшествия  
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В Донецкой области две девочки прыгнули с крыши высотки

В Донецкой области две девочки прыгнули с крыши высоткиДевчонки взялись за руки и просто шагнули вниз.

Сегодня утром на Морском бульваре произошла трагедия – две девочки прыгнули с крыши 12-этажного дома. Крестные сестры погибли мгновенно.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на informator.news.

Как Юля и Катя оказались на крыше многоэтажки – неизвестно. Местные жители девочек здесь никогда не видели.

Они предположили, что те проникли в подъезд с домофоном утром, когда жильцы выходили на работу. А вот пробраться на крышу было легко – чердак заперт на замок, но в решетке есть дырка, через которую смог пролезть даже довольно крупный полицейский.

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На крыше, с которой спрыгнули девочки, ничего нет, кроме бутылки воды. Сколько они пробыли здесь, долго ли решались на последний шаг – неизвестно.
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 Теги: Донецкая область, самоубийство

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Сегодня, 20:22 » Автор: Едгар Букмирза
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