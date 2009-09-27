Раздел: Происшествия
В Киеве подростки украли из супермаркета коньяк и избили охранника битами
Подростков разыскивают.
В столичном супермаркете «Сильпо», который расположен на ул. Маяковского, 75/2, в Деснянском районе Киева, два малолетних парня избили охранников бейсбольными битами, передает Хроника.инфо со ссылкой на Город Киев.
Судя по видео «Киев Оперативный», вечером в понедельник, 1 октября, подростки зашли в супермаркет и попытались украсть бутылку коньяка, текилы и шоколадку. Их действия заметила охрана маркета. Поэтому, когда парни проходили мимо кассы, их попросили задержаться. В ответ те брызнули в лицо охранника газовым баллончиком и убежали.
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Сообщается, что «Сильпо» пришлось на время закрыть, так как находиться внутри было невозможно. Но уже через час, когда охраннику оказывали помощь медики, ребята вернулись. Но теперь они были в балаклавах и с бейсбольными битыми. Они набросились на охрану маркета и начали избивать, а затем снова убежали.
В столичном супермаркете «Сильпо», который расположен на ул. Маяковского, 75/2, в Деснянском районе Киева, два малолетних парня избили охранников бейсбольными битами, передает Хроника.инфо со ссылкой на Город Киев.
Судя по видео «Киев Оперативный», вечером в понедельник, 1 октября, подростки зашли в супермаркет и попытались украсть бутылку коньяка, текилы и шоколадку. Их действия заметила охрана маркета. Поэтому, когда парни проходили мимо кассы, их попросили задержаться. В ответ те брызнули в лицо охранника газовым баллончиком и убежали.
Читайте также: В Киеве избили продюсера канала и напали на охранника супермаркета
Сообщается, что «Сильпо» пришлось на время закрыть, так как находиться внутри было невозможно. Но уже через час, когда охраннику оказывали помощь медики, ребята вернулись. Но теперь они были в балаклавах и с бейсбольными битыми. Они набросились на охрану маркета и начали избивать, а затем снова убежали.
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