В Киеве подростки украли из супермаркета коньяк и избили охранника битами

Подростков разыскивают.



В столичном супермаркете «Сильпо», который расположен на ул. Маяковского, 75/2, в Деснянском районе Киева, два малолетних парня избили охранников бейсбольными битами, передает



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Сообщается, что «Сильпо» пришлось на время закрыть, так как находиться внутри было невозможно. Но уже через час, когда охраннику оказывали помощь медики, ребята вернулись. Но теперь они были в балаклавах и с бейсбольными битыми. Они набросились на охрану маркета и начали избивать, а затем снова убежали.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В столичном супермаркете «Сильпо», который расположен на ул. Маяковского, 75/2, в Деснянском районе Киева, два малолетних парня избили охранников бейсбольными битами, передает Хроника.инфо со ссылкой на Город Киев Судя по видео «Киев Оперативный», вечером в понедельник, 1 октября, подростки зашли в супермаркет и попытались украсть бутылку коньяка, текилы и шоколадку. Их действия заметила охрана маркета. Поэтому, когда парни проходили мимо кассы, их попросили задержаться. В ответ те брызнули в лицо охранника газовым баллончиком и убежали.Сообщается, что «Сильпо» пришлось на время закрыть, так как находиться внутри было невозможно. Но уже через час, когда охраннику оказывали помощь медики, ребята вернулись. Но теперь они были в балаклавах и с бейсбольными битыми. Они набросились на охрану маркета и начали избивать, а затем снова убежали.





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