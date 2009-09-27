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Раздел: Происшествия  
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В Киеве подростки украли из супермаркета коньяк и избили охранника битами

В Киеве подростки украли из супермаркета коньяк и избили охранника битамиПодростков разыскивают.

В столичном супермаркете «Сильпо», который расположен на ул. Маяковского, 75/2, в Деснянском районе Киева, два малолетних парня избили охранников бейсбольными битами, передает Хроника.инфо со ссылкой на Город Киев.

Судя по видео «Киев Оперативный», вечером в понедельник, 1 октября, подростки зашли в супермаркет и попытались украсть бутылку коньяка, текилы и шоколадку. Их действия заметила охрана маркета. Поэтому, когда парни проходили мимо кассы, их попросили задержаться. В ответ те брызнули в лицо охранника газовым баллончиком и убежали.

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Сообщается, что «Сильпо» пришлось на время закрыть, так как находиться внутри было невозможно. Но уже через час, когда охраннику оказывали помощь медики, ребята вернулись. Но теперь они были в балаклавах и с бейсбольными битыми. Они набросились на охрану маркета и начали избивать, а затем снова убежали.
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 Теги: Киев, супермаркет

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Сегодня, 11:25 » Автор: Анна Мартынова
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