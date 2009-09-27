Раздел: Происшествия
Пожар в столичной гостинице: новый подробности
Пожар был ликвидирован в 8:54.
Столичные спасатели ликвидировали пожар, возникший в среду, 3 октября, утром на ул. Большая Окружная, 4, передает Хроника.инфо со ссылкой на glavcom.ua.
Сообщение о возгорании поступило в оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в Киеве в 08:30.
«На место происшествия немедленно прибыли спасатели 18-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию спасателей было установлено, что горит деревянная бытовки размером 3x7 и мусор на площади 30 кв. м. Не теряя времени, спасатели приступили к тушению огня. В 8:47 бойцы локализовали пожар, а в 8:54 - ликвидировали », - говорится в сообщении пресс-службы ГУ ДСНС в Киеве.
На месте происшествия работало 2 единицы основной пожарно-спасательной техники и 10 человек личного состава Киевского гарнизона.
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Погибших и травмированных нет.
Причина возникновения пожара выясняется.
Столичные спасатели ликвидировали пожар, возникший в среду, 3 октября, утром на ул. Большая Окружная, 4, передает Хроника.инфо со ссылкой на glavcom.ua.
Сообщение о возгорании поступило в оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в Киеве в 08:30.
«На место происшествия немедленно прибыли спасатели 18-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию спасателей было установлено, что горит деревянная бытовки размером 3x7 и мусор на площади 30 кв. м. Не теряя времени, спасатели приступили к тушению огня. В 8:47 бойцы локализовали пожар, а в 8:54 - ликвидировали », - говорится в сообщении пресс-службы ГУ ДСНС в Киеве.
На месте происшествия работало 2 единицы основной пожарно-спасательной техники и 10 человек личного состава Киевского гарнизона.
Читайте также: На левом берегу Киева произошло ДТП с переворотом
Погибших и травмированных нет.
Причина возникновения пожара выясняется.
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