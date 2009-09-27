По дороге в Киев пропал мужчина с психическим заболеванием

Киевлян просят помочь с поисками.



В розыск объявили Николая Давыдова, передает



В последний раз мужчину видели 2 октября в маршрутке №720, следовавшей из Боярки в Киев.



Николай был одет в темно-серую спортивную куртку и синие джинсы, обут в черные кроссовки.



Мужчина страдает психическим заболеванием, поэтому не разговаривает с незнакомыми людьми.



Читайте также: В Киеве несколько месяцев разыскивают несовершеннолетнего



Всех, кому что-либо известно о местонахождении Николая Давыдова, просят сообщать по телефонам 093 527 94 48 и 093 147 22 35 или в полицию по номеру 102. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В розыск объявили Николая Давыдова, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua В последний раз мужчину видели 2 октября в маршрутке №720, следовавшей из Боярки в Киев.Николай был одет в темно-серую спортивную куртку и синие джинсы, обут в черные кроссовки.Мужчина страдает психическим заболеванием, поэтому не разговаривает с незнакомыми людьми.Всех, кому что-либо известно о местонахождении Николая Давыдова, просят сообщать по телефонам 093 527 94 48 и 093 147 22 35 или в полицию по номеру 102.





Загрузка...