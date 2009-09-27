Раздел: Происшествия
По дороге в Киев пропал мужчина с психическим заболеванием
Киевлян просят помочь с поисками.
В розыск объявили Николая Давыдова, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
В последний раз мужчину видели 2 октября в маршрутке №720, следовавшей из Боярки в Киев.
Николай был одет в темно-серую спортивную куртку и синие джинсы, обут в черные кроссовки.
Мужчина страдает психическим заболеванием, поэтому не разговаривает с незнакомыми людьми.
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Всех, кому что-либо известно о местонахождении Николая Давыдова, просят сообщать по телефонам 093 527 94 48 и 093 147 22 35 или в полицию по номеру 102.
В розыск объявили Николая Давыдова, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
В последний раз мужчину видели 2 октября в маршрутке №720, следовавшей из Боярки в Киев.
Николай был одет в темно-серую спортивную куртку и синие джинсы, обут в черные кроссовки.
Мужчина страдает психическим заболеванием, поэтому не разговаривает с незнакомыми людьми.
Читайте также: В Киеве несколько месяцев разыскивают несовершеннолетнего
Всех, кому что-либо известно о местонахождении Николая Давыдова, просят сообщать по телефонам 093 527 94 48 и 093 147 22 35 или в полицию по номеру 102.
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