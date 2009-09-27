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По дороге в Киев пропал мужчина с психическим заболеванием

По дороге в Киев пропал мужчина с психическим заболеваниемКиевлян просят помочь с поисками.

В розыск объявили Николая Давыдова, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

В последний раз мужчину видели 2 октября в маршрутке №720, следовавшей из Боярки в Киев.

Николай был одет в темно-серую спортивную куртку и синие джинсы, обут в черные кроссовки.

Мужчина страдает психическим заболеванием, поэтому не разговаривает с незнакомыми людьми.

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Всех, кому что-либо известно о местонахождении Николая Давыдова, просят сообщать по телефонам 093 527 94 48 и 093 147 22 35 или в полицию по номеру 102.
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 Теги: Киев, розыск

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Сегодня, 16:13 » Автор: Анна Мартынова
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