» » В Херсоне произошло ДТП с участием полиции
Раздел: Происшествия  
0

В Херсоне произошло ДТП с участием полиции

В Херсоне произошло ДТП с участием полицииПострадавщих нет.

На улице Небесной Сотни, неподалеку от Херсонского политехнечиского колледжа, произошло ДТП с участием иномарки и патрульной полиции.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на grivna.ks.ua.

По словам очевидца иномарка "догнала" патруль.

Читайте также: В Херсоне случилось серьезное ДТП с участием маршрутки

На место аварии до сих пор работает полиция.

В Херсоне произошло ДТП с участием полиции
В Херсоне произошло ДТП с участием полиции
В Херсоне произошло ДТП с участием полиции
В Херсоне произошло ДТП с участием полиции
В Херсоне произошло ДТП с участием полиции
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Херсон, ДТП, полиция

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 19:10 » Автор: Едгар Букмирза
     146
     0

Похожие новости по теме

В Херсоне случилось серьезное ДТП с участием маршрутки В Херсоне случилось серьезное ДТП с участием маршрутки

На перекрестке столкнулись маршрутка и легковой автомобиль.

Серьезное ДТП с участием трех автомобилей произошло в столице Серьезное ДТП с участием трех автомобилей произошло в столице

Есть пострадавшие.

В Киеве произошло серьезное ДТП с участием маршрутки В Киеве произошло серьезное ДТП с участием маршрутки

Авария произошла на улице Драйзера.

В столице произошло еще одно ДТП с участием полицейских В столице произошло еще одно ДТП с участием полицейских

Обстоятельства ДТП будут выясняться.

В Киеве произошло серьезное ДТП с участием полицейских В Киеве произошло серьезное ДТП с участием полицейских

Есть пострадавшие.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх