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Раздел: Происшествия  
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На Киевщине умер трехмесячный младенец: винят мать

На Киевщине умер трехмесячный младенец: винят матьЖенщина забрала ребенка из стационара.

В Барышевском районе Киевской области по вине матери умерла 3-месячная девочка, передает Хроника.инфо со ссылкой на Город Киев.

Как сообщили в прокуратуре столичного региона, ребенок проходил лечение в медучреждении. Однако мать, вероятно, не верила в силу врачей и забрала ребенка из стационара домой. В дальнейшем за медпомощью женщина не обращалась. Ребенок скончался дома по месту жительства в одном из сел Барышевского района.

В конечном итоге, женщине сообщили подозрение по ст. 166 («Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия») УК Украины.

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Обвиняемой грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от 2 до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.
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 Теги: Киевщина, младенец

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Сегодня, 09:34 » Автор: Анна Мартынова
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