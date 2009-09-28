Раздел: Происшествия
На Киевщине умер трехмесячный младенец: винят мать
Женщина забрала ребенка из стационара.
В Барышевском районе Киевской области по вине матери умерла 3-месячная девочка, передает Хроника.инфо со ссылкой на Город Киев.
Как сообщили в прокуратуре столичного региона, ребенок проходил лечение в медучреждении. Однако мать, вероятно, не верила в силу врачей и забрала ребенка из стационара домой. В дальнейшем за медпомощью женщина не обращалась. Ребенок скончался дома по месту жительства в одном из сел Барышевского района.
В конечном итоге, женщине сообщили подозрение по ст. 166 («Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия») УК Украины.
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Обвиняемой грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от 2 до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.
В Барышевском районе Киевской области по вине матери умерла 3-месячная девочка, передает Хроника.инфо со ссылкой на Город Киев.
Как сообщили в прокуратуре столичного региона, ребенок проходил лечение в медучреждении. Однако мать, вероятно, не верила в силу врачей и забрала ребенка из стационара домой. В дальнейшем за медпомощью женщина не обращалась. Ребенок скончался дома по месту жительства в одном из сел Барышевского района.
В конечном итоге, женщине сообщили подозрение по ст. 166 («Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия») УК Украины.
Читайте также: В Харькове мужчина напал на школьницу и порезал ей шею
Обвиняемой грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от 2 до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.
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