» » Под Киевом россиянин развращал семилетнюю девочку
Раздел: Происшествия  
0

Под Киевом россиянин развращал семилетнюю девочку

Под Киевом россиянин развращал семилетнюю девочку Мужчина находится под стражей.

В Киевской области 44-летний гражданин РФ развращал малолетнюю девочку. Мужчина удовлетворял сексуальное желание при помощи ролевых игр с 7-летней дочкой своего товарища, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.

Следствие собрало достаточно доказательств для открытия уголовного дела.

Читайте также: На Киевщине мужчина с топором напал на целительницу

Подозреваемый проживал в городе Боярка и ранее был судим. У полиции есть основания полагать, что кроме ролевых игр с девочкой, мужчина совершал развратные действия , которые имели физический характер. Об этом свидетельствует скриншоты смс-переписки и показания самого обвиняемого. Мужчина находится под стражей и сотрудничает со следствием. Если вину подозреваемого докажут, то ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киевщина, ребенок

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 12:46 » Автор: Анна Мартынова
     1177
     0

Похожие новости по теме

На Киевщине 76-летний мужчина приставал к подростку На Киевщине 76-летний мужчина приставал к подростку

Мужчину задержали.

На Киевщине 49-летний мужчина развращал мальчика На Киевщине 49-летний мужчина развращал мальчика

Мужчине грозит до 8 лет тюрьмы.

В Запорожской области сосед по общежитию развращал 10-летнюю девочку В Запорожской области сосед по общежитию развращал 10-летнюю девочку

Мужчина назвал это «заботой о ребенке».

В Донецкой области мужчина развращал собственную падчерицу В Донецкой области мужчина развращал собственную падчерицу

Мужчина уже находится на скамье подсудимых.

Под Киевом педофил развращал 5-летнего малыша Под Киевом педофил развращал 5-летнего малыша

Мужчину за растление племянника осудили на восемь лет за решеткой.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх