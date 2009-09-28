Раздел: Происшествия
Под Киевом россиянин развращал семилетнюю девочку
Мужчина находится под стражей.
В Киевской области 44-летний гражданин РФ развращал малолетнюю девочку. Мужчина удовлетворял сексуальное желание при помощи ролевых игр с 7-летней дочкой своего товарища, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
Следствие собрало достаточно доказательств для открытия уголовного дела.
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Подозреваемый проживал в городе Боярка и ранее был судим. У полиции есть основания полагать, что кроме ролевых игр с девочкой, мужчина совершал развратные действия , которые имели физический характер. Об этом свидетельствует скриншоты смс-переписки и показания самого обвиняемого. Мужчина находится под стражей и сотрудничает со следствием. Если вину подозреваемого докажут, то ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.
В Киевской области 44-летний гражданин РФ развращал малолетнюю девочку. Мужчина удовлетворял сексуальное желание при помощи ролевых игр с 7-летней дочкой своего товарища, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
Следствие собрало достаточно доказательств для открытия уголовного дела.
Читайте также: На Киевщине мужчина с топором напал на целительницу
Подозреваемый проживал в городе Боярка и ранее был судим. У полиции есть основания полагать, что кроме ролевых игр с девочкой, мужчина совершал развратные действия , которые имели физический характер. Об этом свидетельствует скриншоты смс-переписки и показания самого обвиняемого. Мужчина находится под стражей и сотрудничает со следствием. Если вину подозреваемого докажут, то ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.
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