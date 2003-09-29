В Киеве водитель утонул в Днепре вместе с автомобилем

Погиб мужчина 1959 года рождения.



Смертельное ЧП произошло днем в четверг, 4 октября, в Дарницком районе, передает



По данным спасателей, в 11:38 на линию 101 поступило сообщение о том, что неподалеку от ул. Днепровская Набережная в реку Днепр скатился легковой автомобиль. Водитель из затонувшего авто не выплыл. На место происшествия отправились несколько подразделений спасателей и водолазы. С помощью снаряжения спасатели достали автомобиль на берег, внутри обнаружили тело погибшего водителя 1959 года рождения.



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Отмечается, что автомобиль находился на расстоянии 25 м от берега и на глубине 6 м. Причины трагедии сейчас устанавливают правоохранители.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Смертельное ЧП произошло днем в четверг, 4 октября, в Дарницком районе, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня По данным спасателей, в 11:38 на линию 101 поступило сообщение о том, что неподалеку от ул. Днепровская Набережная в реку Днепр скатился легковой автомобиль. Водитель из затонувшего авто не выплыл. На место происшествия отправились несколько подразделений спасателей и водолазы. С помощью снаряжения спасатели достали автомобиль на берег, внутри обнаружили тело погибшего водителя 1959 года рождения.Отмечается, что автомобиль находился на расстоянии 25 м от берега и на глубине 6 м. Причины трагедии сейчас устанавливают правоохранители.





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