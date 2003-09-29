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Раздел: Происшествия  
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В Киеве водитель утонул в Днепре вместе с автомобилем

В Киеве водитель утонул в Днепре вместе с автомобилемПогиб мужчина 1959 года рождения.

Смертельное ЧП произошло днем в четверг, 4 октября, в Дарницком районе, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

По данным спасателей, в 11:38 на линию 101 поступило сообщение о том, что неподалеку от ул. Днепровская Набережная в реку Днепр скатился легковой автомобиль. Водитель из затонувшего авто не выплыл. На место происшествия отправились несколько подразделений спасателей и водолазы. С помощью снаряжения спасатели достали автомобиль на берег, внутри обнаружили тело погибшего водителя 1959 года рождения.

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Отмечается, что автомобиль находился на расстоянии 25 м от берега и на глубине 6 м. Причины трагедии сейчас устанавливают правоохранители.
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 Теги: Киев, Днепр

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Сегодня, 14:48 » Автор: Анна Мартынова
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