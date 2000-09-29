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Раздел: Происшествия  
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На киевской трассе женщина погибла под колесами польской фуры

На киевской трассе женщина погибла под колесами польской фурыЖенщина погибла на месте.

Авария произошла на 111 километре трасса Киев-Харьков в Яготинском районе, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

По предварительным данным, женщина пересекала проезжую часть в неположенном месте и попала под колеса фуры, которая ехала в Киев.

От полученных травм пострадавшая погибла на месте.

О произошедшем в полицию сообщил сам водитель фуры - 32-летний гражданин Польши.

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По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.
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 Теги: Киевщина, смерть

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Сегодня, 16:13 » Автор: Анна Мартынова
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