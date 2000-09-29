» » В Киеве ищут родственников женщины без памяти
Раздел: Происшествия  
0

В Киеве ищут родственников женщины без памяти

В Киеве ищут родственников женщины без памятиПенсионерка ничего не помнит.

Пожилую женщину нашли днем 4 октября в районе Куреневского парка на ул. Кирилловской, 115/1, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Пенсионерка ничего о себе не помнит и не разговаривает – только произносит невнятные звуки.

Читайте также: На Киевщине из-за печного отопления вспыхнул дом
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, розыск

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 17:52 » Автор: Анна Мартынова
     546
     0

Похожие новости по теме

На Киевщине из-за печного отопления вспыхнул дом На Киевщине из-за печного отопления вспыхнул дом

Пожар оперативно потушили.

В Киеве ищут родственников потерявшей память пенсионерки В Киеве ищут родственников потерявшей память пенсионерки

Киевлян просят помочь с поисками.

В Киеве разыскивают родственников пенсионерки, потерявшей память В Киеве разыскивают родственников пенсионерки, потерявшей память

Женщина вспомнила свое имя.

В Бердянске нашли убитой пожилую женщину В Бердянске нашли убитой пожилую женщину

Труп женщины нашли на территории ее собственного дома.

В Черниговской области повесилась пенсионерка В Черниговской области повесилась пенсионерка

Не исключено, что женщину убили.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх