Раздел: Происшествия
На Донбассе ранены двое украинских военных
Под обстрелы боевиков попали позиции ООС.
В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за день, 4 октября 2018 года, двое украинских военных получили ранения.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
По данным штаба, в течение дня, с семи часов утра и до 18 вечера боевики 9 раз обстреливали украинские позиции, в частности, трижды из запрещенного минскими соглашениями вооружения.
Сообщается, что под обстрелы боевиков попали позиции ООС в районе Крымского, Орехово, Луганского, Шумов, Пивденного, Красногоровки, Марьинки и Павлополя. Украинские военнослужащие, по необходимости, открывали огонь в ответ.
Читайте также: На Донбассе ранены двое украинских военных
"В ходе боевых действий двое военнослужащих объединенных сил получили ранения. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем объединенных сил", - говорится в сообщении.
В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за день, 4 октября 2018 года, двое украинских военных получили ранения.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
По данным штаба, в течение дня, с семи часов утра и до 18 вечера боевики 9 раз обстреливали украинские позиции, в частности, трижды из запрещенного минскими соглашениями вооружения.
Сообщается, что под обстрелы боевиков попали позиции ООС в районе Крымского, Орехово, Луганского, Шумов, Пивденного, Красногоровки, Марьинки и Павлополя. Украинские военнослужащие, по необходимости, открывали огонь в ответ.
Читайте также: На Донбассе ранены двое украинских военных
"В ходе боевых действий двое военнослужащих объединенных сил получили ранения. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем объединенных сил", - говорится в сообщении.
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