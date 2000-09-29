Раздел: Происшествия
В Киеве задержали педофила из России
Мужчина гражданин Российской Федерации.
Работники Киево-Святошинского отдела полиции поймали 44-летнего преступника-извращенца. На протяжении года он развращал несовершеннолетнюю дочь своего товарища.
Для того, чтобы удовлетворять свою половую страсть, преступник выдумал специальную игру с девочкой. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на narodna-pravda.ua.
После задержания злоумышленник дал показания, а также полиции удалось получить свидетельства преступлений в виде скриншотов смс-переписки в телефоне. Как выяснилось, мужчина гражданин РФ, который уже имел проблемы с законом. В последние годы он проживал в городе Боярка.
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Правоохранители по данному факту возбудили уголовное производство по части 2 статьи 156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет, следствие продолжается.
Работники Киево-Святошинского отдела полиции поймали 44-летнего преступника-извращенца. На протяжении года он развращал несовершеннолетнюю дочь своего товарища.
Для того, чтобы удовлетворять свою половую страсть, преступник выдумал специальную игру с девочкой. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на narodna-pravda.ua.
После задержания злоумышленник дал показания, а также полиции удалось получить свидетельства преступлений в виде скриншотов смс-переписки в телефоне. Как выяснилось, мужчина гражданин РФ, который уже имел проблемы с законом. В последние годы он проживал в городе Боярка.
Читайте также: В Киеве задержали педофила
Правоохранители по данному факту возбудили уголовное производство по части 2 статьи 156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет, следствие продолжается.
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