Раздел: Происшествия
В Харькове полицейские на патрульном автомобиле сбили женщину
Женщина находится в удовлетворительном состоянии
В Харькове патрульный автомобиль полиции во время отработки вызова сбил женщину. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
“Около 21 часов 4 октября 2018 во время отработки вызова и сопровождения патрульными полицейскими автомобиля скорой медицинской помощи на перекрестке ул. Золочевского и ул. Залютинской произошло дорожно-транспортное происшествие”, - сообщили в пресс-службе.
По предварительной информации, служебный автомобиль Тоyota Prius совершил наезд на гражданку, которая стояла на проезжей части. В результате ДТП женщина получила телесные повреждения. Гражданку медики госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом ушиб мягких тканей.
На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу. О событии сразу было уведомлено руководство полиции и органы прокуратуры. Сейчас ДТП оформляет следственно-оперативная группа, проводятся следственные действия.
Читайте также: В Харькове женщину сбили насмерть два автомобиля
“Женщина находится в удовлетворительном состоянии”, - позже уточнили в публикации пресс-службы полиции.
В Харькове патрульный автомобиль полиции во время отработки вызова сбил женщину. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
“Около 21 часов 4 октября 2018 во время отработки вызова и сопровождения патрульными полицейскими автомобиля скорой медицинской помощи на перекрестке ул. Золочевского и ул. Залютинской произошло дорожно-транспортное происшествие”, - сообщили в пресс-службе.
По предварительной информации, служебный автомобиль Тоyota Prius совершил наезд на гражданку, которая стояла на проезжей части. В результате ДТП женщина получила телесные повреждения. Гражданку медики госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом ушиб мягких тканей.
На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу. О событии сразу было уведомлено руководство полиции и органы прокуратуры. Сейчас ДТП оформляет следственно-оперативная группа, проводятся следственные действия.
Читайте также: В Харькове женщину сбили насмерть два автомобиля
“Женщина находится в удовлетворительном состоянии”, - позже уточнили в публикации пресс-службы полиции.
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