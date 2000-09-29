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Раздел: Происшествия  
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В Харькове полицейские на патрульном автомобиле сбили женщину

В Харькове полицейские на патрульном автомобиле сбили женщинуЖенщина находится в удовлетворительном состоянии

В Харькове патрульный автомобиль полиции во время отработки вызова сбил женщину. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

“Около 21 часов 4 октября 2018 во время отработки вызова и сопровождения патрульными полицейскими автомобиля скорой медицинской помощи на перекрестке ул. Золочевского и ул. Залютинской произошло дорожно-транспортное происшествие”, - сообщили в пресс-службе.

По предварительной информации, служебный автомобиль Тоyota Prius совершил наезд на гражданку, которая стояла на проезжей части. В результате ДТП женщина получила телесные повреждения. Гражданку медики госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом ушиб мягких тканей.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу. О событии сразу было уведомлено руководство полиции и органы прокуратуры. Сейчас ДТП оформляет следственно-оперативная группа, проводятся следственные действия.

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“Женщина находится в удовлетворительном состоянии”, - позже уточнили в публикации пресс-службы полиции.
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 Теги: Харьков, ДТП

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Сегодня, 00:52 » Автор: Татьяна Ларина
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