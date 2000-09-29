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Раздел: Происшествия  
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В Киеве произошло лобовое столкновение: Mitsubishi протаранил «Волгу»

В Киеве произошло лобовое столкновение: Mitsubishi протаранил «Волгу»Пострадали два человека

В четверг, 3 октября, на улице Пуховской произошло лобовое ДТП с участием Mitsubishi ASX и «Волга 2401». Два человека госпитализировано, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Авария произошла в 20:00.

По словам водителя Mitsubishi ASX, он ехал по улице Пуховской в сторону села Погребы. На его путь выехал велосипедист и он был вынужден вырулить на встречную полосу движения, что бы его объехать. В этот момент ему на встречу ехала «Волга 2401». У ГАЗа был слабый ближний свет, он не заметил его и заехал в лоб.

От столкновения обе машины развернуло. В «Волге» ехало 2 человека, водитель и пассажир. Их обоих госпитализировали, у водителя предварительно перелом таза. Отметим, что данный участок дороги не освещен. В результате аварии, автомобильное движение в сторону города осложнено.

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Напомним, что 4 октября в Киеве на улице Богатырской произошло ДТП с участием Lada Largus и Fiat. Водителей обоих автомобилей забрала «скорая».



В Киеве произошло лобовое столкновение: Mitsubishi протаранил «Волгу»
В Киеве произошло лобовое столкновение: Mitsubishi протаранил «Волгу»
В Киеве произошло лобовое столкновение: Mitsubishi протаранил «Волгу»
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 Теги: Киев, ДТП

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Сегодня, 04:53 » Автор: Татьяна Ларина
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