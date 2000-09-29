Раздел: Происшествия
В Киеве произошло лобовое столкновение: Mitsubishi протаранил «Волгу»
Пострадали два человека
В четверг, 3 октября, на улице Пуховской произошло лобовое ДТП с участием Mitsubishi ASX и «Волга 2401». Два человека госпитализировано, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Авария произошла в 20:00.
По словам водителя Mitsubishi ASX, он ехал по улице Пуховской в сторону села Погребы. На его путь выехал велосипедист и он был вынужден вырулить на встречную полосу движения, что бы его объехать. В этот момент ему на встречу ехала «Волга 2401». У ГАЗа был слабый ближний свет, он не заметил его и заехал в лоб.
От столкновения обе машины развернуло. В «Волге» ехало 2 человека, водитель и пассажир. Их обоих госпитализировали, у водителя предварительно перелом таза. Отметим, что данный участок дороги не освещен. В результате аварии, автомобильное движение в сторону города осложнено.
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Напомним, что 4 октября в Киеве на улице Богатырской произошло ДТП с участием Lada Largus и Fiat. Водителей обоих автомобилей забрала «скорая».
В четверг, 3 октября, на улице Пуховской произошло лобовое ДТП с участием Mitsubishi ASX и «Волга 2401». Два человека госпитализировано, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Авария произошла в 20:00.
По словам водителя Mitsubishi ASX, он ехал по улице Пуховской в сторону села Погребы. На его путь выехал велосипедист и он был вынужден вырулить на встречную полосу движения, что бы его объехать. В этот момент ему на встречу ехала «Волга 2401». У ГАЗа был слабый ближний свет, он не заметил его и заехал в лоб.
От столкновения обе машины развернуло. В «Волге» ехало 2 человека, водитель и пассажир. Их обоих госпитализировали, у водителя предварительно перелом таза. Отметим, что данный участок дороги не освещен. В результате аварии, автомобильное движение в сторону города осложнено.
Читайте также: В Киеве Audi протаранил Mitsubishi: авто отбросило в отбойник
Напомним, что 4 октября в Киеве на улице Богатырской произошло ДТП с участием Lada Largus и Fiat. Водителей обоих автомобилей забрала «скорая».
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