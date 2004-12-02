В Днепре КамАЗ провалился под землю около школы

ЧП произошло на улице Гавриленко.



5 декабря в городе Днепр возле школы по улице Гавриленко, 4 произошло ЧП: грузовик провалился под землю, передает



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“Жесть! В Днепре возле школы на улице Гавриленко, 4 провалился КамАЗ”, – говорится в сообщении. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter 5 декабря в городе Днепр возле школы по улице Гавриленко, 4 произошло ЧП: грузовик провалился под землю, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.news “Жесть! В Днепре возле школы на улице Гавриленко, 4 провалился КамАЗ”, – говорится в сообщении.





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