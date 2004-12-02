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Раздел: Происшествия  
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В Днепре КамАЗ провалился под землю около школы

В Днепре КамАЗ провалился под землю около школыЧП произошло на улице Гавриленко.

5 декабря в городе Днепр возле школы по улице Гавриленко, 4 произошло ЧП: грузовик провалился под землю, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.news.

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“Жесть! В Днепре возле школы на улице Гавриленко, 4 провалился КамАЗ”, – говорится в сообщении.
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 Теги: Днепр, КамАЗ

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Сегодня, 13:47 » Автор: Анна Мартынова
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