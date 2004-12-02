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Авария с участием самолета в аэропорту «Киев»: подробности инцидента

Авария с участием самолета в аэропорту «Киев»: подробности инцидентаСейчас проводят расследование.

Попавший в аварию Як-40 является последним "рабочим" самолетом этой серии в Украине. Накануне в аэропорту "Киев" имени Игоря Сикорского Як-40 (бортовой номер UR-MSX) компании "Мотор-Січ", выруливая со стоянки, зацепил на взлетной полосе машину техслужбы – генератор (установка для запуска двигателей самолета), передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Машина перевернулась на бок. Как рассказали в аэропорту, ЧП произошло с рейсом Киев – Одесса, который должен был вылететь в 9:50. На борту было 19 пассажиров (рассчитан на 32 пассажира) и 4 члена экипажа. К счастью, никто из людей во время ЧП не пострадал.

"По предварительным данным, пилот начал движение без команды и не заметил машину (возможно, из-за тумана), которая еще не успела отъехать. В результате столкновения пострадала машина и незначительно крыло самолета. Рейс в Одессу был отложен до замены воздушного судна. Пассажиров разместили в зале ожидания терминала D. Им предложили чай и бутерброды", – сообщили в пресс-службе аэропорта.

В аэропорту добавили, что проводится расследование, проверяются записи видеонаблюдения. В авиакомпании нам сообщили, что самолет получил незначительные повреждения, рейс отложили до 14:30. Из Запорожья вылетел запасной самолет, который доставит пассажиров в Одессу.

Кстати, это не первое ЧП с этим самолетом, которому уже 43 года. В 1976 году из-за отказа двигателей его экипаж произвел вынужденную посадку с убранным шасси на заливном лугу в районе Осокорков, фактически в болото. Экипаж и пассажиры тогда чудом не пострадали.

Так, 2 июня 1976 года Як-40 Литовского управления гражданской авиации "Аэрофлота" выполнял рейс Каунас – Киев. При заходе на посадку днем в простых метеоусловиях на высоте 700 м, получив указание диспетчера занять высоту 400 м, командир корабля дал команду бортмеханику установить режим двигателям "малый газ" и приступил к снижению. В это время произошла одновременная остановка трех двигателей. Попытка экипажа запустить двигатели в полете результатов не дала, и командир корабля произвел вынужденную посадку с убранным шасси на заливном лугу на улице Коллекторной на Осокорках. Самолет получил повреждения. Экипаж и пассажиры не пострадали. Впоследствии самолет был восстановлен и введен в эксплуатацию.

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Ловившие рыбу рыбаки видели, как садился Як-40, он планировал над лугом, прошёл под высоковольтной линией и проехал метров 200 на животе по влажному лугу.
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 Теги: авария, самолет

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Сегодня, 11:58 » Автор: Анна Мартынова
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