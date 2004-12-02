Раздел: Происшествия
Боевики устроили новую провокацию на Донбассе
Враг открывал прицельный огонь из минометов.
За сутки, 6 декабря, в районе военного конфликта на Донбассе, боевики использовали вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, причем, ни один военный ВСУ не пострадал.
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
"В течение текущих суток, российские оккупационные войска 3 раза нарушили режим прекращения огня. Противник продолжает применение вооружения, запрещенного Минскими соглашениями. Враг открывал прицельный огонь из минометов калибра 82 мм по позициям Объединенных сил в районе населенного пункта Новотошковское, что на Луганщине. А по опорным пунктам наших войск вблизи Лебединского российские оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
Читайте также: Боевики на Донбассе вновь затеяли провокацию
При этом, потерь среди личного состава ВСУ удалось избежать.
За сутки, 6 декабря, в районе военного конфликта на Донбассе, боевики использовали вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, причем, ни один военный ВСУ не пострадал.
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
"В течение текущих суток, российские оккупационные войска 3 раза нарушили режим прекращения огня. Противник продолжает применение вооружения, запрещенного Минскими соглашениями. Враг открывал прицельный огонь из минометов калибра 82 мм по позициям Объединенных сил в районе населенного пункта Новотошковское, что на Луганщине. А по опорным пунктам наших войск вблизи Лебединского российские оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
Читайте также: Боевики на Донбассе вновь затеяли провокацию
При этом, потерь среди личного состава ВСУ удалось избежать.
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