Раздел: Происшествия
В Киеве из здания суда сбежал подозреваемый
Беглеца разыскивает полиция.
В Киеве из здания Голосеевского суда сбежал подозреваемый в убийства.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Отмечается, что подозреваемый был под домашним арестом, но 6 декабря во время заседания Голосеевского суда ему изменили меру пресечения на содержание под стражей. Однако подозреваемому удалось скрыться из здания суда.
"Воспользовавшись случаем, он вышел в коридор и скрылся", - сообщил источник в правоохранительных органах.
Сообщество "Киев оперативный" в Facebook опубликовало имя, приметы и фотографию беглеца.
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Сообщается, что подозреваемый в умышленном убийстве - Елкин Андрей Валерьевич, 1988 года рождения. У него рост около 180 см, среднее телосложение, прямые темно-русые короткие волосы, глаза светлые.
В Киеве из здания Голосеевского суда сбежал подозреваемый в убийства.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Отмечается, что подозреваемый был под домашним арестом, но 6 декабря во время заседания Голосеевского суда ему изменили меру пресечения на содержание под стражей. Однако подозреваемому удалось скрыться из здания суда.
"Воспользовавшись случаем, он вышел в коридор и скрылся", - сообщил источник в правоохранительных органах.
Сообщество "Киев оперативный" в Facebook опубликовало имя, приметы и фотографию беглеца.
Читайте также: В Киеве из здания суда эвакуировали 250 человек
Сообщается, что подозреваемый в умышленном убийстве - Елкин Андрей Валерьевич, 1988 года рождения. У него рост около 180 см, среднее телосложение, прямые темно-русые короткие волосы, глаза светлые.
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