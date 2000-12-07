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Раздел: Происшествия  
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В Киеве из здания суда сбежал подозреваемый

В Киеве из здания суда сбежал подозреваемыйБеглеца разыскивает полиция.

В Киеве из здания Голосеевского суда сбежал подозреваемый в убийства.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

Отмечается, что подозреваемый был под домашним арестом, но 6 декабря во время заседания Голосеевского суда ему изменили меру пресечения на содержание под стражей. Однако подозреваемому удалось скрыться из здания суда.

"Воспользовавшись случаем, он вышел в коридор и скрылся", - сообщил источник в правоохранительных органах.

Сообщество "Киев оперативный" в Facebook опубликовало имя, приметы и фотографию беглеца.

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Сообщается, что подозреваемый в умышленном убийстве - Елкин Андрей Валерьевич, 1988 года рождения. У него рост около 180 см, среднее телосложение, прямые темно-русые короткие волосы, глаза светлые.
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 Теги: Киев, суд, подозреваемый

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Вчера, 23:48 » Автор: Едгар Букмирза
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