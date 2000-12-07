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Раздел: Происшествия  
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В Днепре на переходе сбили пешехода

В Днепре на переходе сбили пешеходаПешеход, по словам патрульных, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

6 декабря, около 17:10, на проспекте Богдана Хмельницкого сбили мужчину. Пострадавшего забрала «скорая помощь», пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Инцидент произошел возле перекрестка с улицей Матросской. Как рассказали патрульные со слов водителя Mitsubishi, автомобиль остановился, чтобы пропустить пешеходов. Когда водитель начал движение, внезапно на дорогу выскочил мужчина. Водитель утверждает, что скорость автомобиля в тот момент была около 15 - 20 км/ч.

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Пешеход, по словам патрульных, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он получил ушибы и царапины. Его забрала «скорая помощь» в 16-ю городскую больницу.
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 Теги: Днепр, пешеход

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Сегодня, 00:19 » Автор: Татьяна Ларина
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